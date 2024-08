Cultura per la Memoria. Festivalto scalda i motori

Concerti e incontri letterari, ma anche campus e laboratori per adolescenti, tavole rotonde su buone pratiche e attivismo, installazioni, esplorazioni in bici e yoga nel parco. Tutto questo e molto altro per Festivalto, da venerdì 13 a domenica 15 settembre negli spazi all’aperto della Limonaia di Parco Corsini a Fucecchio. Tre giornate che vedranno ospiti, tra gli altri, i giganti italiani del rocksteady The Bluebeaters, il duca dell’organo Hammond Enri Zavalloni, la psichedelia degli Indianizer, lo space-cowboy kraut dei Città Deserta e le colonne sonore di Larry Manteca. Giunto alla terza edizione, Festivalto fa parte di Giovanisì Fest ed è organizzato da Lemon Associazione Culturale, con la partecipazione di Legambiente Pistoia, Ozono Factory Aps di Bologna, Siedas - Società Italiana Esperti di Diritto delle Arti e dello Spettacolo e la collaborazione del Comune, grazie al sostegno di Fondazione Caript, Regione Toscana, Comune di Cerreto Guidi, Dife Spa, Ecopol Spa e Banca Cambiano.

La tre giorni di Fucecchio sarà preceduta da anteprime a Monte Sole (Bologna) e Acquerino (Sambuca Pistoiese) e conclude la rassegna di eventi del Comune di Fucecchio ("Estate44") dedicata all’80 esimo anniversario dell’Eccidio del Padule di Fucecchio. Tutte le iniziative sono a ingresso libero. "L’obiettivo – spiegano gli organizzatori – è offrire a giovani e giovanissimi opportunità e testimonianze di cittadinanza attiva, pensiero critico e promozione della cultura della memoria. Temi importanti – a maggior ragione quest’anno in cui ricorre l’ottantesimo anniversario degli eccidi, fra gli altri, del Padule di Fucecchio e di Monte Sole – presentati in un contesto volutamente informale, aperto alla socialità e allo svago".

Tanti i momenti di riflessione. Uno con Tommaso Sacchi con il suo libro “Il bosco dove tutto cominciò. Storia di una famiglia partigiana“ che venerdì 13 settembre darà il via al festival, poi la tavola rotonda su responsabilità sociale d’impresa e sostenibilità a cui parteciperanno grandi aziende come Dife, Granlatte - Granarolo, Mati 1909, Menichetti Glues and Adhesives, Probios, Rifó, e tante iniziative per avvicinare i giovani a tematiche ambientali. Per i fan della mountain bike vintage ecco poi Cantilovers, due giorni, sabato 14 e domenica 15, di escursioni tra le campagne di Firenze, Pisa e Pistoia con mountain bike rigorosamente anni Ottanta-Novanta.