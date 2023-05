Cronisti in classe Una grande festa tra inchieste e sorrisi Vince l’informazione

EMPOLI

La collaborazione, la sinergia, il connubio tra gli sponsor e La Nazione-Editoriale Nazionale hanno garantito l’ottima riuscita della ventunesima edizione del progetto Cronisti in Classe-Campionato di giornalismo anche per l’edizione di Empoli. Sei sponsor – Ait-Autorità idrica toscana, Anbi-Associazione nazionale dei consorzi di bonifica, Asev-Agenzia per lo sviluppo Empolese Valdelsa, Cispel, Conad e Fratres – hanno consegnati premi, targhe, attestati, riconoscimenti ad alcune delle quattordici classi partecipanti.

Autorità idrica, presente con il responsabile della comunicazione Alessandro Agostinelli, ha premiato con borracce la 1^ D della Fucini di Montespertoli che ha realizzato la pagina sull’acqua, oro blu da difendere. Marco Bottino di Anbi ha consegnato una targa e attestati alla classe 2^ F della Vanghetti (Comprensivo Empoli Est) per il lavoro sulla sostenibilità. Asev, invece, con il consigliere Alessandro Borgherini, ha premiato con una borsa-zainetto leggera la classe 2^ C della Vanghetti, mentre Cispel ha omaggiato con penne e blocchetti la 1^ A della Vanghetti e con penne, blocchetti e una targa la 1^ A della Secondaria di Vinci.

La pagina scelta da Conad è stata quella realizzata dalla 1^ A della Vanghetti sulla spesa (in)sostenibile che ha ricevuto da Andrea Pagliai un buono spesa da 100 euro. Infine, Luca Gafforio, consigliere regionale dei Fratres, ha premiato la 1^ C della Fucini di Montespertoli e la 2^ F della Vanghetti.

Ognuno dei rappresentanti degli sponsor (assente solo un delegato di Cispel per la concomitanza con un’importante riunione del consiglio di amministrazione) ha avuto parole di elogio per i giovani cronisti e per il progetto che La Nazione porta avanti da ventuno anni. Poi, entrando nel dettaglio ognuno delle proprie competenze, ha parlato dell’importanza dell’acqua e della sostenibilità ambientale, del rispetto del cibo che non va sprecato e dell’importanza della donazione del sangue per salvare vite umane. Sottolineata anche la necessità da parte dei ragazzi, e di tutti, di informarsi nel modo giusto, equilibrato e di sapere riconoscere le notizie vere e affrontate da professionisti dalle notizie false.

Al termine della bella e partecipata premiazione, e prima della bella fotoricordo di gruppo fuori dal centro La Vela-Margherita Hack di Avane concesso dal Comune di Empoli (che ringraziamo per la disponibilità), le classi, gli sponsor e il nostro giornale hanno rinnovato l’appuntamento con il Campionato di giornalismo 2024, ventiduesima edizione.