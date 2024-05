Cronisti in classe. La 2F di Fucecchio vince il primo premio. Seconda la Busoni

EMPOLI

Intere classi o delegazioni hanno preso parte all’atto finale della ventiduesima edizione del Campionato di giornalismo (progetto Cronisti in classe con Qn e La Nazione) ieri mattina al polo socio ambientale La Vela, dedicato all’astrofisica Margherita Hack, di Avane.

Si è aggiudicata il primo premio la 2 F della Secondaria di primo grado di Fucecchio con la pagina dedicata al tema dei femminicidi pubblicata il 22 febbraio scorso. Nei due articoli la classe ha trattato l’argomento, purtroppo sempre drammaticamente attuale e quotidiano, riportando la storia di Paolo e Francesca nell’articolo di apertura, mentre il pezzo di taglio è stato dedicato al racconto di alcune coppie di nonni degli studenti e delle studentesse della 2 F a dimostrazione che l’amore eterno esiste ed è reale nelle nostre famiglie.

Al secondo posto la 2 B della Busoni di Empoli con la pagina dedicata al “Chebicché“, libro di Lucia Mostardini sull’accoglienza, l’accettazione di se stessi, la consapevolezza e sulla comunicazione alternativa aumentativa. Terza la 2 D di Montespertoli che ha trattato il tema del cyberbullismo e delle sue conseguenze, realizzando anche un’intervista con il comandante della stazione dei carabinieri di Montespertoli, maresciallo Simone Soldi.

La giuria ha aggiudicato anche il premio Green scegliendo il lavoro della 2 B della Secondaria di primo grado di Cerreto Guidi ("No alla violenza sugli animali"), pubblicato l’8 febbraio e il premio alla migliore vignetta alla 2 G della Secondaria di Fucecchio: disegno dell’articolazione del ginocchio pubblicato nella pagina ("Il nostro viaggio nella sanità) dell’11 aprile. L’ambito premio Superclick (maggior numeri di voti sul sito Cronisti in classe) se l’è aggiudicato la 2 B della Secondaria di primo grado Busoni con la pagina ("No a bullismo e cyberbullismo") pubblicata il 15 febbraio. La classe ha primeggiato con 384 click. Alle classi sono stati consegnati buoni spesa Amazon.

Sono intervenuti alla premiazione di ieri mattina la sindaca di Empoli Brenda Barini, la vicepresidente e amministratrice delegata dell’Empoli Calcio Rebecca Corsi, Daniele Casini capo area della Misericordia di Empoli e i rappresentanti degli sponsor Alia (gestore del ciclo integrato dei rifiuti nella Toscana centrale), Conad, Ait-Autorità idrica Toscana, Anbi-Associazione nazionale dei consorzi di bonifica, Asev-Agenzia per lo sviluppo e Banca Cambiano. Tra gli sponsor anche Autolinee Toscane e Cispel. Le varie fasi della premiazione sono state condotte dai nostri colleghi Elisa Capobianco, responsabile della redazione di Empoli de La Nazione, e Gabriele Nuti che ha coordinato il Campionato.

La sindaca Barnini, intervenuta a conclusione delle premiazioni, ha ribadito "l’importanza di leggere e scrivere, leggere i quotidiani per farsi un’opinione e per saper riconoscere le notizie vere da quelle false" che circolano sempre più spesso su altri canali, come i social. Barnini ha elogiato i lavori di tutte le dieci classi che hanno partecipato a questa edizione del Campionato di giornalismo realizzando ognuna due pagine che sono stati pubblicate settimanalmente dall’8 febbraio al 18 aprile. Della Secondaria Vanghetti (Istituto comprensivo Empoli Est) hanno partecipato le classi 2H, 2 E e 1 F, della Secondaria Busoni (Istituto comprensivo Empoli Ovest) hanno aderito la 1 B e la 2 B, del Comprensivo di Fucecchio la 2 G e la 2 F, del Comprensivo di Cerreto Guidi ha aderito la 2 B, mentre due le classi dell’Istituto Milani di Montespertoli, la 1 A e la 2 D. Hanno portato i loro saluti agli studenti e agli insegnanti presenti anche Rebecca Corsi dell’Empoli ("È importante conoscere e avere obiettivi nella vita", ha detto) e Daniele Casini della Misericordia che ha esortato i ragazzi a scegliere la via del volontariato.