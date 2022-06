Cronisti in classe Edizione speciale sul campionato

EMPOLESE VALDELSA

Più forti di tutto e di tutti. Sono i protagonisti di Cronisti in classe, i giovanissimi giornalisti-studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado che hanno animato la XX edizione del Campionato di Giornalismo promosso da La Nazione. E dunque prima di tutto a loro e ai loro insegnanti è dedicato il Fascicolo Speciale che tutti i lettori troveranno domani in abbinamento gratuito a La Nazione: 80 pagine per ripercorrere insieme l’edizione 2021-22 del progetto, conclusosi nei giorni scorsi con le cerimonie di premiazione organizzate da tutte le redazioni de La Nazione di Toscana, Umbria e provincia di La Spezia.

Una formula di successo, quella di Cronisti in classe, e un messaggio educativo per avvicinare i ragazzi al mondo dell’informazione, insegnare a valutare i fatti con sguardo critico e spirito giornalistico – cioè verificando ogni notizia – in un percorso di crescita che, insieme alle scuole, ha l’ambizione di contribuire alla crescita degli alunni come cittadini consapevoli della società di domani. Il risultato? Lavori accattivanti, ben curati e originali che hanno affrontato alcuni dei temi più sentiti dalle giovani generazioni: da quelli dettati dall’attualità come la pandemia che tanto ha sconvolto il nostro modo di vivere alla guerra in Ucraina, ma anche le grandi sfide come il surriscaldamento globale e la tutela dell’ambiente o quelli legati alla sicurezza nelle città, alla legalità, al degrado urbano, alla valorizzazione del patrimonio artistico, ma anche i temi del disagio giovanile con l’emergenza alcol e droga. I giovanissimi redattori hanno ben descritto anche le eccellenze dei loro territori parlando dell’importanza dello studio e delle nuove frontiere della ricerca e ancora del turismo sostenibile, così come delle loro esperienze nel mondo del volontariato, ma anche di new media, social, sport, tempo libero e corretta alimentazione.

I numeri parlano chiaro: solo nell’ultima edizione sono state coinvolte 210 scuole per un totale di 370 classi partecipanti e di oltre 7.500 studenti protagonisti per un viaggio dentro il mondo dell’informazione nel quale i ragazzi hanno dimostrato di sentirsi a proprio agio insieme ai propri insegnanti e a un gruppo di importanti e sensibili partner che hanno sostenuto il progetto credendo nelle sue finalità educative e didattiche .

Il fascicolo finale, in regalo domani, ospita così interventi del mondo delle istituzioni e della scuola e poi quelli degli sponsor che hanno sostenuto Cronisti in classe. Città per città vengono riproposte le foto delle premiazioni e la riproduzione di alcune delle pagine realizzate dagli studenti-giornalisti perché il ricordo di questa avvincente edizione possa durare nel tempo.

G.V.