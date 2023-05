Cronisti del futuro Quattordici classi si contendono il titolo Oggi la premiazione

EMPOLI

Cinque Istituti comprensivi di Empoli, Vinci, Fucecchio e Montespertoli. Quattordici classi. Oltre trecento studentesse e studenti di scuola Secondaria di primo grado coinvolti e ventiquattro pagine realizzate, sotto la regia di un corpo docente preparato e sensibile e il coordinamento della nostra redazione. Questi i numeri del Campionato di giornalismo-Progetto Cronisti in Classe che per il ventunesimo anno consecutivo è stato organizzato da La Nazione e da Editoriale Nazionale con il coinvolgimento delle scuole Primarie e Secondarie di primo grado.

Stamani, alle 10, nella sala del centro La Vela-Margherita Hack di Avane, avrà luogo la premiazione alla presenza delle autorità cittadine e degli sponsor, indispensabili grazie al loro supporto, che hanno contribuito in maniera sostanziale e determinante all’organizzazione della ventunesima edizione del Campionato di giornalismo.

Sponsor che sono Asev (Agenzia per lo sviluppo dell’Empolese Valdelsa), Cispel Toscana (l’associazione regionale delle imprese di servizio pubblico che gestiscono servizi a rilevanza economica come il servizio idrico, quello di igiene ambientale, il gas, il trasporto pubblico su gomma e altri servizi come le farmacie comunali, l’edilizia pubblica, la cultura, gli istituti di assistenza alla persona, le aziende sanitarie e ospedaliere), Conad, Fratres, Ait (Azienda idrica toscana) e Anbi (Associazione nazionale dei consorzi di bonifica). Oltre ai premi messi in palio da La Nazione e Editoriale Nazionale, gli studenti-cronisti riceveranno anche riconoscimenti, premi e gadget dagli sponsor.