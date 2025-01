Crolla il tetto di una casa, paura nella frazione: boato e macerie in strada

Cerreto Guidi, 30 gennaio 2025 – Paura a Lazzeretto, frazione del comune di Cerreto Guidi: è crollato il tetto di una casa. Un boato ha scosso il paese nel tardo pomeriggio di giovedì 30 gennaio. Un pezzo della copertura è venuto giù.

In parte è finito dentro l'abitazione, composta da pian terreno e primo piano e in parte è crollato in strada. Tanta paura tra la gente. Le chiamate ai vigili del fuoco sono partite immediatamente. Non sembra ci siano feriti.

"Si è verificato un crollo di un tetto di una abitazione a Lazzeretto in via 2 settembre – dice la sindaca Simona Rossetti –. I vigili del fuoco sono sul posto. Tutti i mezzi di soccorso presenti. Al momento la strada è interrotta al traffico”.

(In aggiornamento)