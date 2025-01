Arezzo, 30 gennaio 2025 – Crollo del muro in via Turati a Bibbiena, gli aggiornamenti.

Sul crollo del muro avvenuto ieri sera in via Turati nella Sp208, il Sindaco ha diffuso alcuni aggiornamenti importanti.

Innanzitutto la strada in questione è stata sgombrata ed è aperta con senso unico alternato gestito tramite semaforo, a tutti i mezzi ovvero sia auto che mezzi pesanti.

Nella giornata non ci sono stati particolari problemi di traffico.

Il Sindaco Filippo Vagnoli ha avuto da poco un confronto con i proprietari del muro che il primo cittadino definisce “costruttivo” e commenta: “Li ringrazio per la disponibilità dimostrata nel trovare una soluzione alla ricostruzione in tempi brevi e a procedere nel fare una verifica di tutto il muro. A breve emetterò un’ordinanza proprio per il discorso dell’intervento da parte del privato. Ringrazio di nuovo tutti gli operatori e tecnici sia comunali che provinciali, oltre che le forze dell'ordine, per la celerità e efficienza dimostrata nella serata di ieri e anche nelle ora immediatamente successive. Questo loro intervento ci ha concesso di liberare la carreggiata in tempi record già da ieri sera”.

Il tratto di strada che è stato interessato dal crollo del muro rappresenta un’arteria di collegamento molto importante poiché collega il centro alle scuole medie, all’ospedale e quindi alla viabilità in direzione La Verna.