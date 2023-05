Crolla il tetto, tragedia sfiorata Pioggia di calcinacci in via Gramsci Una famiglia ora è fuori di casa

E’ successo tutto in una manciata di secondi, intorno alle 18,30 di ieri. Siamo in via Gramsci, nella frazione di Samminiatello, a Montelupo Fiorentino. In casa, al primo piano di una palazzina - non di recente costruzione - c’è una donna. Il marito è fuori con il figlio. Si sente un tonfo. "Abbiamo letteralmente visto cadere il tetto sopra le nostre teste". Tanta paura, per fortuna solo quella. Non ci sono stati feriti nel crollo di una importante porzione di tetto che ha interessato l’edificio nella parte vecchia del paese. Poteva decisamente andare peggio, se anche solo un passante si fosse trovato su quel marciapiede, lato destro della strada venendo da Montelupo. Sono ancora sconosciute al momento le cause del crollo. Sul posto, intervenuti nell’immediato, i vigili del fuoco del Terrafino, già impegnati in un altro intervento a Empoli, la polizia municipale ed il sindaco Paolo Masetti. La famiglia composta da tre persone, che vive al primo piano della palazzina, non potrà rientrare, mentre il secondo piano è disabitato. "L’appartamento al primo piano è stato dichiarato inagibile - conferma il sindaco montelupino - si potrà rientrare solo dopo i lavori di messa in sicurezza. La famiglia comunque è al sicuro, sarà temporaneamente ospitata da un parente". Accompagnati dai vigili del fuoco a rientrare all’interno della loro casa, giusto il tempo di preparare la valigia, i tre “miracolati“ saranno accolti da un familiare. E ci vorrà del tempo prima che possano tornare al loro indirizzo.

Calcinacci e tegole sono caduti sul marciapiede che di fatto è utilizzato quotidianamente da tutti i residenti della frazione che per spostarsi a piedi utilizzano esclusivamente quel lato della strada. "Fosse passato qualcuno in quel momento? Una tragedia". Sono alcuni dei commenti dei vicini, usciti per strada a verificare l’accaduto. "Via Gramsci - ha informato il sindaco - è stata riaperta in breve tempo, resterà invece interdetto solo il marciapiede antistante il crollo. Grazie ai vigili del fuoco e alla polizia municipale per il pronto intervento". Un episodio simile era accaduto a settembre dello scorso anno tra via Roma e piazza della Libertà con la caduta di alcune tegole da un edificio privato. Non ci furono feriti neppure in quel caso, solo un disagio durato diversi giorni per la chiusura di una corsia, per gli automobilisti, in quel tratto.

Y.C.