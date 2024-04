Cristina D’Avena. Show di successi a Serravalle

EMPOLI

Per adesso sono confermati soltanto la data e il luogo, ma i fan della più popolare cantante delle sigle dei cartoni animati si sono già scatenati. Sabato 15 giugno al Parco di Serravalle di Empoli è attesa nientemeno che Cristina D’Avena. L’artista “senza tempo“

sarà ospite all’interno della manifestazione Jump Festival. Si esibirà in un concerto live i cui dettagli verranno rivelati nelle prossime settimane. La regina delle sigle dei cartoni animati degli anni ’80 e ’90 tornerà quindi di nuovo a Empoli dove era già stata nel 2022 nell’ambito del Ludicomix. In quell’occasione si esibì in uno show con i Gemboy. Cristina D’Avena stavolta porterà i suoi intramontabili successi in un concerto al parco di Serravalle, alle 22.30. Figlia di un medico originario di Apricena e di una casalinga marchigiana, debutta a soli tre anni cantando ‘Il valzer del moscerino’ all’edizione del 1968 dello Zecchino d’Oro’. Il successo per Cristina D’Avena arriva negli anni ’80 con le sigle dei cartoni animati che diventeranno dei cult per almeno un paio di generazioni e che le regaleranno diversi riconoscimenti: la ‘Canzone dei Puffi’ del 1982 è disco d’oro con oltre 500mila copie vendute, mentre ‘Kiss Me Licia’ del 1985 è platino. Oltre alla musica, l’artista si dedica alla tv interpretando serie per ragazzi e partecipando a diversi programmi. Ha all’attivo 84 singoli.

Le sue performance mettono insieme più generazioni di pubblico, registrando sempre sold out. Sul palco sprizza energia e simpatia, snocciolando successi uno dopo l’altro, da “Mila e Shiro“ a “Sailor Moon“ a “Occhi di gatto“. A distanza di oltre quaranta anni le sue canzoni continuano ad essere apprezzate da chi all’epoca era un bambino, ma anche dalle nuove generazioni. Lei, del resto, non si risparmia: alla fine di ogni concerto si rende disponibile per foto e autografi. Non solo per i più piccoli, ma anche per i più grandi. Proprio come succede a quegli artisti che sanno durare nel tempo.