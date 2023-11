Crescono i servizi del Centro Donna. Arriva la fisioterapia senologica

Un percorso di fisioterapia senologica. Da oggi si arricchisce il Centro Donna di Empoli, coordinato dalla dottoressa Francesca Martella. Il nuovo servizio rivolto alle donne che necessitano un’attività riabilitativa per favorire un rapido recupero dopo un intervento per tumore mammario. Questo tipo di servizio è l’ultima novità del Centro Donna e si aggiunge all’ambulatorio dietetico, avviato lo scorso maggio, contribuendo a renderlo uno dei punti di eccellenza aziendali per le donne affette da cancro, garantendone una completa presa in carico, dalla prevenzione e diagnosi, passando dal trattamento medico-chirurgico specifico per arrivare al supporto complessivo negli anni del follow up.

Il percorso di fisioterapia riabilitativa senologica è un percorso multidisciplinare e multi professionale che inizia all’ospedale San Giuseppe e termina nei territori prossimi alle abitazioni delle pazienti. Al percorso, si accede tramite una presa in carico diretta della paziente da parte della chirurgia senologica dell’Asl coordinata dal dottor Luis Josè Sanchez, che già al momento dell’intervento chirurgico si preoccupa di coinvolgere i fisioterapisti della attività di riabilitazione funzionale Empoli-Prato-Pistoia diretta da Elisa Buonandi, per programmare la successiva valutazione. el caso di interventi di chirurgia mammaria maggiore (mastectomie, svuotamenti, ricostruzioni), la valutazione fisioterapica avviene già il primo e secondo giorno del ricovero e prosegue il giovedì al Centro Donna a distanza di alcune settimane al fine di valutare la necessità o meno di predisporre un piano riabilitativo individuale.

"L’avvio di questo nuovo percorso del Centro Donna si pone nell’ottica di una medicina proattiva e di iniziativa, che cerca di offrire a ogni paziente tutto ciò di cui ha bisogno limitando il ricorso a valutazioni specialistiche quando prive di utilità, e cerca al contempo di facilitare l’utenza avvicinandosi al domicilio in una naturale continuità ospedale-territorio quando questo sia percorribile - spiega la dottoressa Martella, direttore dell’oncologia e del Centro Donna -. I professionisti coinvolti nel percorso, fisioterapisti e fisiatri, sono formati per gestire al meglio questa attività".