Cresce l’attesa per la Nazionale a Empoli. Già venduti quasi novemila biglietti

Empoli (Firenze), 8 giugno 2024 – Tutto pronto in città e, nello specifico, al Carlo Castellani-Computer Gross Arena dove domani sera alle 21 sarà ospitata la Nazionale italiana nell’ultimo test prima di volare in Germania per la fase finale dell’Europeo di calcio. Dopo l’euforia per l’impresa dell’Empoli Fc, che solo due settimana fa ha raggiunto la terza storica salvezza in Serie A, la risposta dei tifosi non si è fatta attendere: sono stati già emessi infatti 8.500 biglietti. Il dato, l’ultimo disponibile, è di due giorni fa e sembra destinato a salire.

I tagliandi sono ancora disponibili, a prezzi popolari e con diverse promozioni rivolte alle famiglie, agli Under 12, agli Under 18 e agli Over 65, presso i punti vendita Vivaticket e sui siti figc.vivaticket.it e vivaticket.com. Come quando gioca l’Empoli, saranno disposte delle modifiche temporanee alla viabilità e alla sosta nelle vie limitrofe allo stadio.

In particolare fino alle 8 di lunedì 10 giugno sono previsti divieto di transito e sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli eccetto quelli degli operatori televisivi e del personale addetto allo svolgimento dell’evento in via della Maratona nel tratto compreso tra via Barzino e ingresso Centro di coordinamento dello stadio. In più, dalle 17 alle 21 di oggi, in via della Maratona nel tratto da viale delle Olimpiadi a via di Barzino compreso parcheggio, sono previsti divieto di transito e sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli eccetto quelli autorizzati dalla Figc e muniti di apposito pass. Infine, dalle 16.30 alle 24 di domani provvedimenti di divieto di transito e sosta saranno adottati in via della Maratona, nel tratto da viale delle Olimpiadi a via di Barzino compreso parcheggio e lato Serravalle intersezione con viale Olimpiadi; nel tratto compreso fra via Bisarnella e via Guido Monaco, compreso parcheggio di fronte alla Curva sud dello stadio (parcheggio per gli ospiti) e quello di fronte alla Maratona, nel parcheggio all’intersezione con via Serravalle a San Martino, in via Barzino, all’intersezione con viale Petrarca, in via di Serravalle a San Martino, nella porzione del parcheggio sterrato del parco di Serravalle e in via Bisarnella parcheggio corpo Vigili giurati.

I divieti non valgono per i veicoli autorizzati dalla Figc e muniti di pass, per i residenti che si dovranno però munire di apposita autorizzazione e per gli esercenti il commercio su area pubblica autorizzati. L’apertura dei cancelli avverrà come sempre circa due ore prima del fischio d’inizio, alle 18.45. L’uscita della FiPiLi utilizzata per far arrivare e defluire, presumibilmente intorno alle 23, i supporter bosniaci sarà come sempre quella di Empoli Est.