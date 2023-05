Cosplay e atmosfere fantasy Il Ludicomix si fa ’maggiorenne’ tra fumetti, giochi, arte e musica

di Simone Cioni

Ludicomix diventa ’maggiorenne’. E’ ormai tutto pronto a Empoli per la 18esima edizione della manifestazione dedicata a fumetti, giochi e cosplay. Una kermesse che continua a crescere anno dopo anno. "Saranno coinvolti vari luoghi cittadini e non possiamo che essere contenti che tutta la città si animi di appassionati e curiosi – sottolinea l’assessore alla cultura, Giulia Terreni –. L’anno scorso si è registrato un bel succcesso, ma il programma di quest’anno è ancora più ricco. Grazie a tutti coloro che ogni anno si impegnano perché questa manifestazione diventi realtà".

Il cuore dell’evento resta il PalaExpo, con numerosi stand espositivi di fumetti, graphic novel, giochi da tavolo, videogiochi, action figure, gadget e molto altro ancora. Saranno inoltre presenti talentuosi artisti e illustratori del settore, in collaborazione con Decimo Pianeta, che si esibiranno in dimostrazioni dal vivo e offriranno la possibilità di incontrare e conoscere le loro opere in un’area dedicata. Confermate l’area ‘Gioco e Videogioco’ e una ludoteca, oltre alla Sala Incontri, dove saranno organizzate conferenze e workshop tematici. "Tutti gli anni questa manifestazione si fa sempre un po’ più grande, ma da parte nostra continuiamo ad organizzarla con la passione dei ragazzini – sottolinea Tommaso Alderighi, presidente Associazione Ludicomix –. Se l’anno scorso abbiamo portato in piazza della Vittoria il concerto di Cristina D’Avena, quest’anno abbiamo deciso di sperimentare qualcosa di nuovo, ossia un musical teatrale incentrato sui film del regista Tim Burton, a cura della Spleen Orchestra".

Non mancherà anche l’area Fantasy al parco Mariambini, con tante attività per grandi e piccini. "Posso assicurare che non ci si annoierà – commenta Ilaria Fuligni, coordinatrice del Fantasy Park – sotto la tettoia del parco saranno allestiti vari spettacoli per far conoscere le tante realtà del territorio che hanno aderito all’iniziativa, ma ci saranno anche bancarelle dell’artigianato, cortei a tema e prsonaggi bizzarri che, per esempio, insegneranno ad utilizzare le spade laser". Un’altra collaborazione che va avanti ormai da otto anni è quella con il collettivo Le Vanvere, che all’interno del Chiostro degli Agostiniani darà vita ad un vero e proprio festival dell’illustrazione. "Quest’anno abbiamo deciso di alzare un po’ l’asticella dando spazio a tante iniziative differenti, non solo per i più piccoli – spiega Giulia Quagli, portavoce del collettivo Le Vanvere – tra queste tante mostre di realtà diverse, tra cui tre personali di altrettanti illustratori di fama internazionale".

Piazza Farinata degli Uberti sarà invece dedicata all’arte con le ‘Performance’ degli allievi dell’Accademia delle Belle Arti di Firenze e le opere di alcuni esponenti di Street Art che decoreranno una parate di nove metri, dove anche i passanti potranno poi lasciare un proprio contributo. "Da sabato fino a domenica a mezzogiorno i ragazzi dell’Accademia realizzeranno, tramite disegno e pittura, un gigantesco gioco dell’Oca, a cui nel pomeriggio di domenica tutti i visitatori potranno giocare" specifica Miriam Borgioli, laureata all’Accademia delle Belle Arti e coordinatrice dell’iniziativa.

Infine, tra le novità di quest’anno spicca ‘Edutainment & Social’ al Museo del vetro, la prima conferenza universitaria su intrattenimento e cultura: "Divulgazione attraverso i nuovi media è il tema di questo incontro, organizzato per la prima volta a livello nazionale – affermano Andrea Taddei e Niccolò Covoni – in cui saranno presentati alcuni progetti degi studenti, interverranno vari docenti su tematiche differenti e ci sarà pure uno spettacolo teatrale di due professori, un’astrofisica e un chimico, che faranno uno scontro fra supereroi". Nella giornata conclusiva classica gara di cosplay con in premio i biglietti per il Lucca Comix 2023 e uno spettacolo di doppiaggio dal vivo. Tutte le informazioni utili sull’evento e l’acquisto dei biglietti sono online sul sito web ufficiale di Ludicomix.