Corti circuito Gruppi amatoriali la gara in piazza

Una mini maratona di corti teatrali. Ecco cos’è il concorso "Corti Circuito", alla sua prima edizione, promosso dall’Associazione Teatrocastello e dal Comune di Castelfiorentino in collaborazione con il Comitato Regionale Fita Toscana. L’iniziativa, che si terrà il 28 maggio nell’ambito della tradizionale manifestazione "In Canti&Banchi", è stata pensata per sostenere lo spettacolo dal vivo, sperimentare nuovi linguaggi teatrali, nuovi pubblici e per favorire l’incontro tra tecniche e metodologie diverse del fare teatro. Il concorso avrà altresì lo scopo di stimolare la creatività, la resistenza e la capacità di adattare il proprio prodotto artistico, nonché quella di animare il centro storico di Castelfiorentino. L’evento è rivolto alle compagnie amatoriali toscane, ma dalla gara saranno escluse quelle di Castelfiorentino, per le quali sarà però organizzato uno speciale contest nel quale a giudicare i lavori presentati saranno proprio le dodici compagnie finaliste del concorso vero e proprio. Queste si esibiranno in dodici diverse locations nel centro storico di Castelfiorentino, dove metteranno in scena il proprio corto ripetutamente con quindici minuti di pausa tra una rappresentazione e l’altra. Le tre compagnie finaliste, selezionate da un’apposita giuria, si esibiranno di nuovo una sola volta ciascuna sul palco centrale di piazza del Popolo per stabilire la classifica finale e i conseguenti premi in denaro per un ammontare di mille e ottocento euro, oltre ad un riconoscimento di duecento euro alla miglior interpretazione.

In caso di maltempo le esibizioni saranno svolte tutte al chiuso con una modifica del programma. I corti teatrali da rappresentare saranno a tema libero con la presenza da un minimo di due attori a un massimo di cinque e la durata massima di quindici minuti. Ogni performance dovrà prevedere un allestimento scenico composto almeno da una sedia, una racchetta da tennis, un tessuto di due metri per tre e un ombrello. Elementi che dovranno essere tutti contestualizzati nella drammaturgia e non rappresentare meri oggetti scenici. Il video con la propria performance dovrà essere inviato tramite WeTransfer entro e non oltre sabato prossimo 15 aprile, all’indirizzo [email protected]