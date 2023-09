Corso per volontari con la Croce Rossa

Il comitato di Certaldo della Croce Rossa Italiana va alla ricerca di ulteriori, nuovi volontari. Per questo tra il 26 e il 28 settembre prossimi verrà attivato un corso gratuito aperto a tutta la cittadinanza. Il corso si terrà presso la sede operativa di via Fratelli Cervi. In prima istanza, si parlerà dei servizi socio-sanitari, ovverosia il trasporto e soccorso degli infermi e l’emergenza urgenza 112-118. Ma bisogna rammentare che la Cri è anche altro: ad esempio, le missioni all’estero in caso di situazioni di emergenza dovute a conflitti o calamità. Previste anche attività per i più giovani, come la sensibilizzazione per chi ha più di 14 anni. Non si tratta di un mero corso per imparare alcune pratiche, ma piuttosto di un’esperienza che può davvero arricchire di conoscenze ed abilità, e di conseguenza fornire competenze in più ambiti.