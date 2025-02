Corso gratuito per soccorritori. Cosa fare in situazioni di emergenza

EMPOLIDopo il successo alla sede di Empoli, il corso di livello base per soccorritori arriva anche a Sovigliana. La Misericordia di Empoli organizza le lezioni anche nella sezione di Spicchio Sovigliana, in via Cesare Battisti 17, a partire dal prossimo 3 marzo dalle 21 alle 23.30. Un’opportunità per imparare le basi del soccorso e diventare un punto di riferimento in situazioni di emergenza. Il ciclo di incontri è completamente gratuito. Per iscriversi basta compilare il form sul sito web della misericordia. Per maggiori informazioni è possibile contattare l’arcicinfraternita allo 0571 7255 o inviando una mail a [email protected]. Durante le lezioni i partecipanti potranno apprendere le tecniche di primo soccorso in situazioni di emergenza sanitaria. Uno dei punti centrali del corso sarà il BLSD (Basic Life Support and early Defibrillation), cioè Supporto Vitale di Base e Defibrillazione.In pratica sono le manovre che devono essere messe in atto il prima possibile per ripristinare una efficace attività cardiorespiratoria senza deficit neurologici da ipossia cerebrale prolungata. Il corso permetterà di avere l’abilitazione all’utilizzo del defibrillatore (Dae). Più persone vengono formate e più numeroso sarà il gruppo di coloro in grado di soccorrere chi potrebbe trovarsi ad avere bisogno di aiuto. "Unisciti a noi e fai la differenza", questo è il messaggio di invito della stessa Misericordia di Empoli.