Corsi per segreteria di studio medico e assistente odontoiatrico

Nuove opportunità per i giovani. L’Informagiovani del Comune di Fucecchio organizza un incontro di presentazione di percorsi formativi in collaborazione con l’agenzia formativa Opusform domani alle 16.30. All’incontro, condotto dagli operatori dell’InformaGiovani, saranno presenti i responsabili della nuova agenzia formativa del territorio che nello specifico parleranno di due corsi in partenza. Il primo è ’Segreteria di studio medico’, rivolto a coloro che sono interessati a operare in questo settore e che possono così sviluppare competenze sulle modalità di accoglienza dei pazienti, la gestione delle prenotazioni, delle cartelle cliniche, la fatturazione, la corrispondenza e la documentazione sanitaria. Il secondo percorso che sarà presentato è ’Assistente studio odontoiatrico’ per l’acquisizione di competenze finalizzate all’assistenza dell’odontoiatra durante le prestazioni cliniche. Saranno illustrati i requisiti di accesso e le modalità di frequenza. Info: 0571 23331.