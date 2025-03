Corsi di educazione sessuale a scuola, polemica a Empoli: “E’ imposizione ideologica”

Empoli, 12 marzo 2025 – E’ polemica ad Empoli dopo l'approvazione di una mozione, denominata 'Scuola equa - a sostegno dell'educazione sessuale e affettiva nelle scuole', che introduce la possibilità di lezioni di educazione sessuale all’interno dei plessi cittadini.

Polemica in Consiglio

Durissima la reazione del gruppo consiliare di Fratelli d’Italia, che attraverso un comunicato ufficiale esprime “forte preoccupazione circa le possibili influenze ideologiche che questa impostazione educativa potrebbe veicolare”.

FdI sottolinea che “l'educazione affettiva e sessuale non dovrebbe trasformarsi in un mezzo per diffondere concezioni capaci di incidere sulla formazione identitaria dei giovani”, ribadendo la necessità di un approccio che rispetti l'anatomia biologica e il ruolo cardinale della famiglia nel percorso educativo dei più piccoli.

"La mozione rischia di trasformare l'educazione sessuale in una imposizione univoca di specifici punti di vista" si legge nel comunicato, "e di promuovere un'interpretazione della sessualità talvolta priva di consenso scientifico unanime. È di estrema importanza che l'educazione dei bambini sia serena e che non vengano esposti a messaggi potenzialmente destabilizzanti."

Il Partito Democratico risponde alle critiche

D'altra parte, il Partito Democratico locale, con una nota altrettanto decisa, respinge al mittente queste critiche, ribadendo l’impegno a fondare un'istituzione scolastica equa e inclusiva.

L’obiettivo - afferma il Pd - "è quello di costruire un ambiente scolastico rispettoso di tutte le diversità, in cui ogni ragazzo possa crescere consapevole e libero da discriminazioni, senza timori legati all'orientamento sessuale o all'identità di genere”.

"Un’educazione affettivo-sessuale che si astiene dal trattare tali aspetti non può essere considerata completa", sostiene il Pd, affermando che questi elementi sono cruciali nella lotta contro l’intolleranza e per la creazione di una società più giusta e libera da pregiudizi.

Impegno del Comune di Empoli

Il Comune di Empoli, attraverso questa mozione, conferma la sua volontà di continuare a promuovere percorsi educativi integrali, collaborando strettamente con la Regione Toscana e l'Asl. Inoltre, "insiste nell'impegno a sviluppare attività di sensibilizzazione sui temi della sessualità consapevole, della violenza di genere e sui diritti della comunità Lgbtqia+”, aggiunge infine il Pd.