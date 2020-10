Empoli, 4 ottobre 2020 - Una sezione di una scuola dell'infanzia dell'istituto comprensivo 'Est' di Empoli, composta da 26 bambini dell'età di quattro anni, è stata posta in quarantena dopo che una loro insegnante è risultata positiva al tampone del Covid. A confermare oggi la circostanza, in una nota, è il dirigente scolastico Grazia Mazzoni. «La maestra - spiega la preside - si trova a casa da sabato 25 settembre in quarantena e i bambini lo saranno a partire da lunedì 5 ottobre. E' già stata organizzata una didattica a distanza , con video registrati a cura della nuova maestra che prenderà servizio da subito. Le famiglie interessate sono state tutte avvertite». Resteranno regolari invece le attività relative alle altre classi dello stesso istituto.

