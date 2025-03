Cooperative sociali in ginocchio

EMPOLESE VALDELSA

Dopo il fulmine di qualche anno fa e il vento che aveva portato via la serra è arrivata anche l’acqua a mettere a dura prova l’attività degli Ortolani Coraggiosi. L’ondata di maltempo ha colpito duro anche a San Pierino di Fucecchio dove la cooperativa ha la sua sede operativa. "Abbiamo trovato la nostra cooperativa con mezzo metro di acqua nella zona del pollaio, venti centimetri di acqua in serra. I tunnel e i campi allagati. Le nostre galline, che attualmente sono circa quaranta, hanno corso il pericolo di affogare – raccontano gli stessi operatori della coop –. Ma soprattutto dovremo fermare la nostra attività. Come potremo accogliere i nostri ragazzi, i nostri ortolani la prossima settimana? E quando potremo ricominciare a produrre, a coltivare?". Ieri i ragazzi delle contrade Porta Raimonda e San Pierino, coordinati dai volontari della Pubblica Assistenza di Fucecchio, sono scesi in campo a Ventignano. Con il loro intervento hanno creato dei canali ed una zona di pescaggio per la pompa ad immersione, oltre a scoprire dei teli per facilitare l’asciugatura del terreno.

Sott’acqua è finito anche il lavoro delle persone della cooperativa sociale Sintesi Minerva. I terreni coltivati vicini alla Rems sono andati completamente allagati. "Mesi di lavoro affondati – commentano dalla coop sociale – e un pensiero grande per tutti i nostri ragazzi fragili che lunedì mattina (domani, ndr) faranno i conti con un disastro. Noi ricominciamo voi stateci vicini".