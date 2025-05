Controllo di vicinato, a Empoli l’incontro con i cittadini

Empoli, 20 maggio 2025 - Si torna a parlare di Controllo di Vicinato, un'iniziativa lanciata nel 2017 a Empoli e che tornerà a essere protagonista per aumentare l'attenzione sulle questioni di sicurezza urbana tramite la cooperazione dei cittadini, dell'amministrazione e delle forze dell'ordine. Lunedì 26 maggio 2025 alle 18.30, è fissato un appuntamento al Cenacolo degli Agostiniani (via dei Neri, 15) a Empoli, alla presenza del sindaco, della giunta comunale, i rappresentanti delle forze dell'ordine e della polizia municipale.

Il Controllo di Vicinato è uno strumento che stimola la partecipazione attiva della cittadinanza e la cooperazione delle forze dell'ordine, al fine di ridurre il verificarsi di reati contro la proprietà e le persone, ed è un metodo per fare rete tra cittadini residenti in una determinata frazione, località o in un quartiere ben definito. I contatti tra cittadini avvengono in modo puntuale e veloce, tramite messaggistica online (prevalentemente su WhatsApp). Ogni gruppo nomina un coordinatore che avrà un contatto diretto con un numero di telefono dedicato al controllo di vicinato per le segnalazioni, a cui risponderà la Polizia Municipale. Anche le altre forze dell'Ordine sono a conoscenza dei nomi dei coordinatori, così che le loro segnalazioni abbiano maggiore impatto una volta chiamato il 112. All'interno del gruppo WhatsApp le cittadine e i cittadini possono inviare segnalazioni quando vengono avvistati movimenti sospetti o frequentazioni poco chiare nelle proprie zone. La 'connessione' tra i vari partecipanti permette di aumentare la consapevolezza dei fenomeni, avere risposte più rapide, monitorare cosa accade vicino casa, aumentare il proprio senso civico e di cura della città.

"Il 26 maggio, al Cenacolo, l'amministrazione comunale riprenderà le fila dell'impegno preso nei precedenti mandati. Il progetto del Controllo di Vicinato è infatti tra i punti del programma di mandato del sindaco, che ha specificato di voler portare avanti anche questa azione, sul solco di un impegno per le frazioni che lega tutti gli aspetti del programma amministrativo. Il sindaco - si legge nella nota - auspica una partecipazione importante sia in questo primo momento di incontro che nelle fasi successive. La ripresa dei contatti con i coordinatori passati dei gruppi di Controllo di Vicinato è già avvenuta da tempo, ma con l'incontro del 26 maggio si rinnoverà la volontà dell'amministrazione di coordinare gli interventi tra cittadini e forze dell'ordine. Per quanto importante, l'apporto della comunità nel segnalare irregolarità deve essere regolamentato: molto spesso infatti si lanciano segnalazioni sui social con foto e video, senza aver contattato le forze dell'ordine. Il progetto si inserisce in una strategia della sicurezza che include le ordinanze sugli orari di chiusura di alcuni esercizi in zona centro, il divieto di vendita e consumo di alcol in luogo pubblico, l'assunzione di nuovi agenti della municipale e la riqualificazione di parchi e giardini. Anche per questo si è reso necessario un momento di presentazione del progetto aperto a tutta la cittadinanza, sia a chi già fa parte dei gruppi sia a chi è interessato ad attivarne dei nuovi, i quali riceveranno tutte le informazioni necessarie all'incontro del 26 maggio”. Queste le zone dove è presente il Controllo di Vicinato: Piazzano, via Tino di Camaino, Cortenuova, Ponzano, San Friano-Villanuova, Via Volturno, Pagnana, via Po, Corniola, Pantano, Ponticino, Riottoli, Avane, Corea, Via del Perugino e via Fattori, Via Nobile