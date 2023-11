Controlli sul pesce, un minimarket alimentare è stato chiuso

Un provvedimento è stato preso anche a Fucecchio nell’ambito dei 109 controlli effettuati sulle attività di pesca in mare, sbarco, trasporto, distribuzione, vendita e somministrazione della Guardia costiera in Toscana.

Nell’ambito degli interventi il nucleo ispettivo regionale del Centro controllo area pesca di Livorno In questa operazione sono stati chiusi temporaneamente un minimarket alimentare di Fucecchio e di un ristorante di Scandicci, in provincia di Firenze, entrambi gestiti da stranieri, per gravi carenze igienico sanitarie riscontrate. Nell’ambito degli interventi, complessivamente, a livello regionale, sono state poste sotto sequestro circa 2 tonnellate e mezzo di prodotti ittici, 109 controlli effettuati sulle attività di pesca in mare, sbarco, trasporto, distribuzione, vendita e somministrazione, 33 soggetti multati e 50mila euro di sanzioni comminate.