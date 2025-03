Controlli interforze di polizia e Arma

Un’auto finita sotto sequestro perché risultava priva di assicurazione, 200 persone identificate, e quattro multe fatte per altrettante violazioni al codice della strada. Sono questi i dati salienti che sono emersi dai controlli che sono stati predisposti dal questore della provincia di Firenze, Fausto Lamparelli, nel comune di Empoli per contrastare furti, rapine, spaccio e reati contro la persona.

Questi controlli sono stati eseguiti nel corso dell’ultima, difficile settimana per tutto il territorio dell’Empolese, colpito dall’alluvione con tutte le conseguenze che ne conseguono. Le attività delle forze dell'ordine si sono concentrate nel centro urbano e nei parchi pubblici del comune empolese e sono state svolte con l’ausilio di personale dei carabinieri, della guardia di finanza e della polizia municipale. Nell’ambito di questa attività di controllo del territorio Empolese rientrano anche le verifiche eseguite dagli agenti nei comuni vicini a Empoli. In particolare, vengono segnalati nel territorio di Castelfiorentino il controllo di un circolo ricreativo e di una sala con macchinette per il gioco d’azzardo.

I controlli nell’Empolese fanno parte di un più vasto piano di tutela della sicurezza del territorio che è stato messo in atto anche a Firenze città, dove gli agenti hanno identificato circa 400 persone e controllato più di 90 veicoli. Un uomo è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio. Sequestrati contante e 400 grammi tra cocaina e hashish.