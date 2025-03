Contessa Emilia. Tutto pronto per la cerimonia

Conto alla rovescia per l’edizione 2025 della cerimonia di consegna del "Premio Contessa Emilia" che si terrà, come da tradizione nella Giornata internazionale della donna, l’8 marzo a partire dalle 17.45. Ad ospitare l’evento sarà ancora la Sala Maggiore della biblioteca comunale. Una serata che si preannuncia emozionante e con qualche novità. Al centro della scena ci saranno loro, la ‘Donna del passato’ e la ‘Donna del presente’ e l’assegnazione della menzione d’onore. La musica avrà una posizione di pregio, Alta come si dice nel linguaggio tecnico sarà dolce e delicata e farà da accompagnamento per tutta la durata dell’evento. Non solo. Mantenendo sempre quella giusta suspence senza svelare troppo del programma, ci sarà un altro momento inaspettato ma molto coinvolgente: un’esperienza di animazione musicale che vede protagoniste le persone ospiti della Rsa Chiarugi di Empoli. E poi, le commissarie della commissione pari opportunità saranno la voce narrante delle storie delle candidate, segnalate per l’edizione di quest’anno.

Le due preziose spille che riproducono il logo della Contessa Emilia, realizzate dagli orafi artigiani della gioielleria Alino Mancini (nella foto) di Empoli, saranno consegnate alle ‘premiate’ dal sindaco Alessio Mantellassi, dall’assessora alle Pari Opportunità, Valentina Torrini e dalla presidente della commissione pari opportunità, Maria Cira d’Antuono. La cerimonia si concluderà con un brindisi finale come occasione per festeggiare la Giornata della donna.