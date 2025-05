Consulta degli studenti. Eletti i vertici, le novità

La Consulta degli studenti si è insediata per eleggere la nuova presidente e la vice. Sono state elette all’unanimità Aubrey Castillo (presidente), rappresentante d’istituto del liceo ‘Virgilio’ e Teresa Borsini (vice presidente), del liceo Il Pontormo, rappresentante della Consulta provinciale.

La seduta è stata presieduta dalla presidente del consiglio comunale di Empoli alla presenza anche dell’assessora alla scuola che hanno subito espresso grande soddisfazione, augurando loro buon lavoro e garantendo massima disponibilità dell’amministrazione comunale.

La novità che potrà utilizzare la Consulta degli Studenti, è la possibilità di partecipare alle riunioni anche da ‘remoto’, in modalità mista. Una opportunità ampia che consentirà a tutte e tutti di lavorare bene nel rispetto dei tanti impegni che ogni giovane porta avanti, da quello scolastico a quello sportivo o formativo e anche del tempo libero. Soddisfatte e grate per le nomine ricevute, la presidente Aubrey e la vice presidente Teresa che si metteranno al lavoro con tutte le ragazze e i ragazzi della ‘Consulta’ per avviare nuove attività da condividere con l’amministrazione.

La presidente del consiglio comunale ha sottolineato il grande significato che questo organismo ha per le giovani generazioni, come esperienza che permette loro di entrare nei luoghi delle istituzioni e cominciare a dialogare con l’amministrazione, portare temi, trovare soluzioni, raccogliere idee, fare proposte, avere più speranza nel futuro. La Consulta è strumento di collegamento, confronto e collaborazione tra il Comune e gli studenti che vivono a Empoli o frequentano le sue istituzioni scolastiche: promuove, stimola e concorre ad ottimizzare le politiche del Comune nei confronti degli studenti. È strumento consultivo del Comune ed è strumento di conoscenza della realtà studentesca e di concertazione con essa.

In particolare: favorisce i rapporti tra il mondo scolastico studentesco e il Comune e può esprimere pareri non vincolanti, se richiesti, sugli atti comunali di programmazione e di pianificazione con riferimento alle politiche che riguardano la vita dello studente a Empoli. Infine promuove e favorisce rapporti tra il Comune e gli organi studenteschi delle scuole superiori di Empoli e propone progetti, iniziative, ricerche, incontri e dibattiti sui temi attinenti la realtà scolastica.