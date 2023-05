Consulta degli studenti al lavoro "Ecco i problemi e le proposte"

Attività in pieno svolgimento per la Consulta degli Studenti guidata quest’anno da due ragazze: Sofia Giaccaglia, eletta presidente e, Sofia Lari, vice presidente. La consulta conta oltre venti rappresentanti di tutti gli istituti superiori empolesi ed è uno strumento dei e per i giovani: attraverso il dialogo e la partecipazione, i partecipanti hanno l’obiettivo di rapportarsi con le Istituzioni in maniera concreta e diretta. Un percorso di condivisione e dialogo che ha trovato uno spazio anche sul sito web istituzionale del Comune di Empoli. "La partecipazione degli studenti alla vita di Empoli è essenziale - sottolinea Alessio Mantellassi, presidente del consiglio comunale con delega alla partecipazione - Nel 2019 abbiamo realizzato questa Consulta. Ogni anno la istituiamo con i rappresentanti degli studenti di tutte le scuole superiori della città. Quest’anno è stato compiuto un lavoro importante, un lavoro che sta proseguendo nel corso delle settimane, con tanto entusiasmo, tanta passione e tante idee per ascoltare e progettare insieme il futuro".

A queste parole si aggiungono quelle della presidente Sofia Giaccaglia che sottolinea: "La consulta degli studenti, che ha avuto modo anche di incontrare la Commissione terza, durante questo anno ha lavorato, tramite varie discussioni, confrontandosi su varie tematiche, dal biglietto unico per gli spostamenti sul nostro territorio ai problemi legati alla biblioteca". E ancora: "Abbiamo affrontato anche temi caldi come la violenza e l’antifascismo, dopo i fatti avvenuti a Firenze al liceo Michelangiolo – prosegue – . Mi auguro che questa esperienza, unita alla collaborazione con il consorzio Coeso Empoli, possa portare a nuove proposte improntati sui giovani e sugli studenti da parte del consiglio comunale".