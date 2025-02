Consulenza informatica. Si è aperta una posizione

Azienda leader nel settore della consulenza IT di Montelupo Fiorentino ricerca addetto alla gestione dei magazzini e professioni assimilate, con competenze informatiche. La figura si occuperà della gestione informatica del magazzino, attività di back office, inserimento di dati e attivazione dei servizi. Inoltre la figura si occuperà della preparazione merce, movimentazione merce, contatti con i corrieri. Offerto un contratto a tempo determinato, full time. Richiesto titolo di studio in ambito tecnico, preferibilmente perito Informatico: diplomi in Informatica e in Elettronica e telecomunicazioni. Non è necessaria esperienza pregressa nella mansione. È richiesto che il candidato sia in possesso di patente B e mezzo proprio per raggiungere il luogo di lavoro. Per candidarsi alla mansione accedere al sito di Regione Toscana, www.lavoro.regione.toscana.it, entro il 21 febbraio.