Consorzio al lavoro su Orme e rio dei Cappuccini

Anche per la giornata di oggi, lunedì 24 marzo, la Regione Toscana ha prorogato l’allerta meteo gialla anche riguardo all’Empolese Valdelsa. Si è in ‘buona’ compagnia con l’area Bisenzio-Ombrone Pistoiese. Bacini questi ultimi che hanno comunque effetto indiretto anche sulla piana empolese. Che cosa significa, tecnicamente? "Eventi con effetti localizzati, anche intensi, potenzialmente pericolosi a scala locale, di difficile previsione spaziale e temporale, con effetti dipendenti dalle condizioni di vulnerabilità locali", dice la Regione. E in un territorio già piegato dai fenomeni alluvionali di nove giorni fa "occorre mantenere il massimo dell’attenzione, anche perché i terreni sono saturi e gli argini sono stati sottoposti dal 14 marzo a forti pressioni", ha spiegato ieri il presidente del Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno, Paolo Masetti. Bonifica che sta ancora oggi lavorando in Val d’Orme e alla periferia di Empoli per riparare i guasti dell’alluvione del 14 marzo. Intanto, quella tra sabato e domenica è stata un’altra notte di apprensione per le forti piogge poi per fortuna l’allarme è rientrato. La sala di Protezione civile della Città Metropolitana di Firenze ha contato accumuli variabili: le zone con maggiori precipitazioni hanno registrato cumulati massimi fino a 20-25 millimetri, nelle altre aree accumuli inferiori, generalmente tra 5-15 millimetri. Ad ieri pomeriggio secondo Metrocittà e Bonifica tutti i livelli idrometrici erano al di sotto della prima soglia di riferimento, senza criticità segnalate. Ma per tutto il pomeriggio e la serata i tecnici del Consorzio 3 Medio Valdarno sono stati sul territorio per sorvegliare varie situazioni. Intanto, come accennato e confermato ieri dalla Bonifica, sono in corso lavori sul torrente Orme al Pozzale e il Rio dei Cappuccini a Corniola a Empoli. Fanno parte di un lotto di 15 interventi su scala Medio Valdarno per un importo totale stimato di circa 12,2 milioni di euro.

Dalla Bonifica ieri è stato fatto rilevare che il reticolo da ‘guardare’ è immenso, migliaia di chilometri (5.600 chilometri di corsi d’acqua e 730 chilometri di argini), e che si sta facendo il massimo. La rottura di un tratto della sponda destra del rio dei Cappuccini e quella di un tratto dell’Orme in zona Rems hanno portato a lavori rapidi. Anche il presidente dell’Unione dei Comuni, Alessio Mugnaini, ha parlato di "situazione tranquilla" ma allo stesso tempo di antenne ben dritte. Anche perché c’è una pericolosa formazione ciclonica a ridosso dell’Appennino. Dal Consorzio, vi è stata l’ulteriore conferma che, il 14 marzo, le nuove casse di laminazione in bassa Pesa hanno contribuito a risolvere una situazione oggettivamente complicata: "Sono strategiche". C’è il progetto approvato di ulteriori due.

Andrea Ciappi