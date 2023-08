Condizioni d’uso della palestra della “Galilei” a Vinci: regolamento

Chi e in quale maniera può utilizzare, al di fuori delle attività scolastiche, la palestra della scuola primaria "Galileo Galilei" di Vinci: il Comune ha appena pubblicato il regolamento, valido dal prossimo 18 settembre sino a tutto giugno 2024. Possono intanto presentare domanda: enti di promozione sportiva, federazioni, associazioni, società sportive riconosciute dal ‘Coni’ o affiliate a enti di promozione sportiva, istituzioni scolastiche diverse da quelle dove ha sede la palestra, associazioni sportive studentesche o gruppi sportivi scolastici, associazioni del tempo libero per attività sportive, formative, ricreative ed amatoriali. La concessione annuale non può superare le 6 ore settimanali, eccetto non vi siano disponibilità residue. L’utilizzo in periodo scolastico può svolgersi in queste fasce orarie: lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle 16,30 alle 24; giovedì dalle 18,30 alle 24; il sabato e la domenica dalle 8 alle 24. Capitolo costi: la quota dovuta è calcolata sulla base delle ore settimanali concesse e di un utilizzo per 41 settimane; concessione di un’ora a settimana è di 210 euro, quindi 2 ore a settimana 420, 3 ore a settimana 630, 4 ore a settimana 840, 5 ore a settimana 1.050 e 6 ore a settimana 1.260 euro. Per fasce intermedie o superiori alle 6 ore, il calcolo sarà effettuato sulla base della concessione e del costo orario di 5,12 euro. Il pagamento dovrà avvenire in due rate uguali con scadenza il prossimo 30 novembre e 31 marzo 2024. Sono esonerate dal pagamento le istituzioni scolastiche dell’Unione Empolese Valdelsa e la Asl 11. Eventuale altra gratuità dell’uso della palestra della scuola elementare può essere concessa sulla scorta di determinate condizioni dalla giunta Torchia.

A.C.