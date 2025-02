Concorso per giovani saxofonisti al via

EMPOLIScatta la quarta edizione di "My Favorite Sax", concorso a cadenza biennale riservato ai giovani saxofonisti under 30 ed organizzato in collaborazione da Centro Studi Musicali Ferruccio Busoni e Centro Attività Musicale di Empoli. Due le sezioni per cui sarà possibile iscriversi entro sabato 10 maggio, "Saxofono solista" e "Quartetto sax". La prima è divisa nelle seguenti categorie: Allievi (nati dal 2011 in poi), Junior (nati dal 2006 al 2010) e Senior (nati dal 1995 al 2005). Per la seconda sarà invece considerata l’età media dei musicisti, che non deve superare i 30 anni. Il bando ed il modulo da compilare per partecipare sono scaricabili sul sito web www.centrobusoni.org. Le esibizioni si terranno sabato 24 e domenica 25 maggio presso la sede del CAM in piazza Matteotti a Empoli, davanti alla commissione composta da Mario Marzi (presidente, docente di saxofono presso il Conservatorio Verdi di Milano), Marco Vanni (docente di saxofono presso il Conservatorio Mascagni di Livorno), Sandro Tani (docente di saxofono presso il Conservatorio Buzzolla di Adria) e un rappresentante dell’Associazione Alpha Centauri. Il primo premio assoluto Senior sarà protagonista di un concerto con orchestra d’archi nel cartellone 2026 del Centro Busoni, mentre i primi classificati di ogni categoria si esibiranno in concerto proprio domenica 25 maggio.