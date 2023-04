Concerto di Pasqua con note romantiche

EMPOLI

Alevtina Ioffe sarà la grande protagonista dell’odierno concerto di Pasqua alle 21 al Palazzo delle Esposizioni di Empoli. Prima donna russa cui sia stata affidata la responsabilità di un teatro, il Michajlovskij di San Pietroburgo (è accaduto l’anno scorso a seguito della morte per Covid di Alexander Vedernikov, che l’aveva guidato fino ad allora), la quarantunenne direttrice ha nel suo repertorio d’elezione il tardo romanticismo. Perciò la serata odierna con l’Orchestra della Toscana, sarà imperniata su tre giganti di quel periodo: Cajkovskij, di cui propone la Suite "Mozartiana", volta al Settecento; Dvorák con la Suite ceca, un seguito di danze che richiamano il folklore boemo e Brahms con il Concerto op.77 per violino.

In questo caso solista sarà Anna Tifu, giovane violinista italo-romena uscita dalla scuola di Salvatore Accardo, che in una carriera internazionale già lunga vanta anche collaborazioni a largo raggio con Carla Fracci, Andrea Bocelli e John Malkovich. Inoltre è stata perfino testimonial di Alitalia e della maison Fendi. La stagione concertistica Ferruzzio Busoni si concluderà poi il prossimo 19 aprile con un’altra esibizione dell’Orchestra della Toscana, diretta per l’occasione da Daniel Cohen e con al pianoforte Alexander Gaijev.