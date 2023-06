Concerto di Beneficenza, "Cantando l'Operetta" a Spicchio, Vinci

Il sagrato della chiesa di Santa Maria Assunta di Spicchio - Sovigliana nel comune di Vinci diventa il palcoscenico di un concerto di beneficenza a favore dell’associazione I Ragazzi di Cerbaiola. L’appuntamento è in programma venerdì 7 luglio, alle 21.15. Si tratta di un evento che promette di essere particolarmente suggestivo sia per la location scelta sia per i protagonisti dell’esibizione. Sul ’palco’ saliranno per lo spettacolo dal titolo “Cantando l’Operetta“ i cantanti e il coro dell’associazione Musica Mundi di Empoli, diretto dal soprano Cristina Pagliai, con la partecipazione dei bambini della scuola materna Don Sergio Cioni. Il biglietto di ingresso è di 10 euro. Il ricavato servirà a sostenere le attività del centro diurno di Empoli.