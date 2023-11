Concerti, risate, danza... e solidarietà

EMPOLI

Doppio appuntamento in questo fine settimana al Teatro Sala Il Momento di Empoli. Si parte domani sera alle 21.15 con uno spettacolo di solidarietà, il cui ricavato sarà devoluto ai Comuni alluvionati e all’associazione Lilith. Sul palco si alterneranno I Gemelli Siamesi, duo comico formato da Emiliano Buttaroni e Raul Guidotti già protagonista in tv del programma Italian’s Got Talent, i Metrò Live Band con la loro musica rhythm & blues, soul e funky e le allieve e gli allievi della Miosotys Dans Academy di Montelupo che si esibiranno in degli splenditi balletti coreografici. Ospiti della serata il Centro Donna Lilith e l’associazione Semplicemente Odv. Un’occasione per trascorrere una piacevole serata all’insegna del divertimento, della buona musica e di una ricercata espressione artistica attraverso l’arte, ma con la possibilità concreta di aiutare il prossimo.

Domenica pomeriggio alle 16.30 spazio invece a Piero Shehu Kuqo (nella foto) con il concerto “Esistenza astratta“. Organizzato da Zona Bassa, Mixstudio, Bonistalli Musica e Fiori di Vetro vedrà come protagonisti, oltre a Piero "Parsifal" Shehu Kuqo al Basso e voce anche Daniele Bianconi al basso, Emiliano Iuliano alla batteria, Simone Bigazzi alla chitarra acustica e voce, Francesco Pucci alla chitarra elettrica, Enrico Geri alle percussioni, armonica e voce e Gianluca Bonomonte al pianoforte e tastiera.