Con Kanramachi un’amicizia lunga 40 anni

Si è concluso il viaggio che la delegazione di Certaldo, composta da nove persone tra cui il sindaco e il vicesindaco, ha compiuto in Giappone per celebrare il 40° anniversario del gemellaggio con la città di Kanramachi. L’iniziativa è stata l’ultima tappa di una serie di eventi straordinari portati avanti in questo anno per l’occasione, a cominciare dallo scambio interculturale degli studenti fino alla partecipazione all’ultima edizione di Boccaccesca. Uno dei momenti salienti è stato l’inaugurazione di due monumenti nella scuola media di Kanramachi. Il primo, una lastra in marmo con il chiocco d’orzo, simbolo del gemellaggio, riporta in entrambe le lingue la scritta: "Ci auguriamo che gli scambi dei giovani che hanno sostenuto la nostra amicizia continuino in futuro e che contribuiscano a stringere ulteriormente il legame tra le nostre comunità". Il secondo invece che riporta l’elenco di tutti i ragazzi e le ragazze che dal 1983 al 2023 sono venuti a Certaldo (oltre 800), grazie a questo importante gemellaggio.

Durante la visita, è stata inaugurata anche la mostra d’arte che ha messo in risalto le connessioni culturali tra le due città. L’artista certaldese Fabio Calvetti e il pittore giapponese Masato Yanagisawa hanno creato un’esposizione speciale che, attraverso la pittura, mette in contatto le sfumature culturali delle rispettive comunità. "Questo viaggio – commenta il sindaco Giacomo Cucini - è stato un momento per riflettere sul valore di questi legami internazionali e sulla capacità delle diverse culture di arricchire e ispirare l’una l’altra". "Il legame tra le nostre città è prezioso e continueremo a lavorare con impegno affinché possa rimanere saldo nel tempo", ha aggiunto il consigliere con delega ai gemellaggi Lido Orsi.