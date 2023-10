Con due euro vince due milioni. La ’dea bendata’ bacia la città. Mistero su chi sia il fortunato

Chi sarà il cittadino, o la cittadina, baciato dalla Dea Bendata? E’ l’argomento del giorno a Fucecchio. Non si parla d’altro. Anche se, sia chiaro, non è detto che si tratti di un fucecchiese: può tranquillamente essersi trattato di un avventore occasionale che ha frequentato la ricevitoria. Qui c’è una sola certezza: qualcuno, nei giorni scorsi, ha segnato un nuovo record al 10eLotto: colpo da 2 milioni di euro a Fucecchio. E si tratta della terza vincita più alta dell’anno. Tutto è successo venerdì scorso quando, la sequenza dei numeri, è diventata un 29 settembre da ricordare per un fortunato giocatore che nella città del padule e di Montanelli, ha fatto il colpo milionario. Come riporta l’agenzia Agimeg, si tratta della terza vincita più alta dell’anno al 10eLotto dopo i 2,5 milioni di euro vinti sempre in provincia di Firenze (Montelupo Fiorentino) del 21 gennaio e i 2,5 milioni a Telese Terme del 28 febbraio. Toscana e Firenze ancora fortunatissime, quindi, e stavolta è stata una giocata di appena 2 euro a regalare la vincita da record. Indovinati 10 numeri su 10 (2, 3, 6, 21, 42, 45, 61, 62, 78, 81). Una meraviglia. Ma resta il mistero. Compreso quello della ricevitoria dov’è stata effettuata la giocata perché, ci spiegano, non appare più sul terminale.

Noi abbiamo provato a sentirle, quelle disseminate sul territorio e anche tra loro – le ricevitorie – c’è curiosità su quale possa essere stata sede della straordinaria vincita. Poi, ovviamente, ci sono le ragioni di riserbo. Che in questi casi sono sempre altissime. A partire dal vincitore, specie se si tratta di un fucecchiese. O comunque di qualcuno della zona. Chi vince qui in generale si sbottona il meno possibile, per tanti timori e perché inizia anche a vedere la propria vita che può cambiare. Due milioni – anche se si dice sempre che i soldi non fanno la felicità – possono stravolgere la vita di una persona. La domanda delle domande, tuttavia, è sempre la stessa. Ma chi diventa ricco all’improvviso, poi lo resta a lungo? C’è una sorta di credenza, diffusa anche fra chi vince, che a volte tanti soldi tutti inseme facciano anche presto a volatilizzarsi. Secondo alcuni esperti, invece, 4 neo-milionari su 5 lo restano.

In particolare gli svizzeri che sono molto avveduti con le loro vincite, comprano casa, cambiano auto, vanno al ristorante più spesso, niente follie. Ma ogni storia è diversa dalle altre. Ma in caso di vincita milionaria, come bisogna comportarsi? Gli esperti consigliano di confidarsi solo al proprio circolo più ristretto di conoscenze perché assieme ai milioni arrivano sempre scrocconi e approfittatori. Chissà cosa farà il fucecchiese...

Carlo Baroni