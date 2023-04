"Comunità Shalom non è del movimento"

Dopo una serie di segnalazioni arrivate da più parti, il movimento Shalom si vede costretto a fare un’importante precisazione circa la sua estraneità a una vicenda sotto i riflettori in questi giorni. "La nostra associazione Movimento Shalom odv, è un ente assolutamente diverso dalla “comunità Shalom” di Brescia – dice la realtà fondata e guidata da monsignor Andrea Cristiani, arciprete della Collegiata –, negli ultimi giorni al centro di un’inchiesta giornalistica di Fanpage, ripresa anche da media e tv nazionali. Trattasi di un caso di parziale omonimia". E ancora: "Non esprimiamo posizione sull’inchiesta poiché non siamo a conoscenza dei fatti – aggiunge Shalom in una nota diramata ieri –. Precisiamo che in 50 anni di vita non ci siamo mai occupati di centri di recupero per tossicodipendenti, da sempre operiamo per la prevenzione e la formazione a livello nazionale e internazionale".