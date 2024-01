"Comune di Montelupo: Appalto Diga Sammontana, Coda Giudiziaria di 108mila Euro"

Mentre sono pressoché a fine i lavori alla diga del lago di Sammontana, il relativo appalto ha una robusta coda giudiziaria per il Comune di Montelupo. Una delle imprese che aveva preso parte alla gara d’appalto aveva fatto ricorso al Tar della Toscana (cosa a suo tempo ampiamente rilevata). Tribunale amministrativo che aveva sentenziato: condanna il Comune alla corresponsione all’impresa stessa della somma complessiva di - esattamente - 107.700,965 euro (poco meno quindi di 108mila) comprensiva di 50.700,965 euro a titolo di mancato guadagno e di 57.000 euro a titolo di danno curriculare (riguarda tra le altre cose la mancata aggiudicazione dell’appalto), oltre ad interessi e spese. Il Comune ha vagliato in queste settimane la sentenza: "Appare ingiusta - si spiega - tenuto conto degli interessi pubblici preminenti coinvolti, come il rischio di sicurezza idraulica, e pertanto sussistono i presupposti, sia sotto l’aspetto sostanziale sia sotto l’aspetto della quantificazione del danno, per procedere con l’impugnazione". Difatti si è proceduto a proporre appello al Consiglio di Stato (con richiesta di sospensione della esecutività) avverso la sentenza del Tar. Se ne occupa un’importante studio legale di Firenze.