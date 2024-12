Comune di Empoli: piani per Villanuova tra manutenzioni e nuova pista ciclabile

L’attenzione per la città, oltre al centro. Il Comune di Empoli rivela i suoi piani. Mercoledì scorso si è tenuto il primo appuntamento della giunta comunale nelle frazioni e nei quartieri, seguendo il Piano omonimo lanciato a fine novembre. Il debutto è stato a Villanuova, frazione di Empoli, dove la giunta guidata dal sindaco Alessio Mantellassi si è riunita con l’obiettivo di ‘toccare con mano’ alcune delle criticità già segnalate negli incontri estivi, e poter così programmare gli interventi con risorse da stanziare e un cronoprogramma.

Il capitolo manutenzioni è stato il più ricco di richieste: confermata, perché già finanziata, la ristrutturazione della tribuna al campo sportivo. Nel 2025 verranno destinate maggiori risorse per ampliare gli sfalci d’erba e per la sistemazione del parco tra via Piovola e via Eugenio Montale, specialmente con la rimozione dei vecchi giochini e la sostituzione con altri funzionanti e sicuri. Inoltre, verranno stanziati fondi per l’asfaltatura della strada che porta a San Frediano (via San Donato in Poggio).

Interventi minori che vedranno la realizzazione nel prossimo anno sono l’inserimento di una rastrelliera nei pressi del circolo Arci e il cambio di precedenza con segnaletica orizzontale rinnovata su via Piovola, davanti al Ritrovino. Per il completamento dei marciapiedi di via Piovola, sarà necessario arrivare al 2026: nello stesso anno sarà previsto un allungamento del marciapiede su via Sottopoggio per San Donato per consentire di arrivare in sicurezza proprio alla Farmacia comunale, e la realizzazione della pista ciclabile di collegamento tra via Piovola e il centro della frazione, già inserita nel Piano triennale delle opere pubbliche.

E arriviamo al 2027: le richieste sul rifacimento completo dei marciapiedi saranno esaudite proprio in quell’anno, così come la richiesta di ‘Zona 30’ all’interno delle vie della frazione, per limitare la velocità di auto, moto e mezzi pesanti. Capitolo a parte merita la destinazione d’uso dei locali della ex scuola, di proprietà del Comune, dove la giunta si è riunita: l’ipotesi di posizionare all’interno dei servizi socio-sanitari, rafforzati dalla presenza della Farmacia Comunale nello stesso edificio, verrà valutata così come l’inserimento di altri servizi utili per la popolazione. Rimarrà la sede elettorale negli stessi locali.

"Siamo partiti con questo progetto ambizioso di metterci al lavoro su ogni frazione e quartiere per programmare interventi chiesti a gran voce dai cittadini - afferma il sindaco Alessio Mantellassi - . Ripartire dalle località fuori dal centro è stato un impegno che mi ero promesso e questo è il modo giusto per elaborare i problemi e dare delle soluzioni che siano concrete, fattibili ed esaustive. Su Villanuova abbiamo dato grande importanza alla questioni delle manutenzioni, da febbraio poi riprenderemo le assemblee nelle frazioni e incontreremo i cittadini, presentando il piano di interventi e raccogliendo anche nuove segnalazioni".

"Per la frazione di Villanuova - ha affermato l’assessore ai Lavori pubblici Simone Falorni - sono emerse varie necessità legate sia a opere infrastrutturali che a interventi manutentivi. Lavoreremo per creare la pista ciclabile di collegamento col centro cittadino, opera decisamente importante per la frazione, nonché per terminare definitivamente la bitumazione di Via della Piovola. Interverremo pure su situazioni già esistenti, come ad esempio una sistemazione del parco della frazione e ulteriori operazioni sull’attuale viabilità, per una maggiore sicurezza stradale dei cittadini".

"Stiamo lavorando per portare l’Urp e quindi il Comune di Empoli nella frazione di Villanuova - ha specificato l’assessora all’Urp diffuso, Valentina Torrini -. Investire sui servizi di prossimità significa aiutare i cittadini e le cittadine più fragili, ma anche rafforzare il loro legame e la vicinanza con le istituzioni, che è più che mai importante oggi che in Italia stanno aumentando le difficoltà sociali ed economiche della popolazione".