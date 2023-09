Comprensivo di Certaldo: cambio al vertice

CERTALDO

Ha preso servizio la professoressa Linda Di Ielsi, la nuova dirigente dell’Istituto comprensivo di Certaldo subentrata a Goffredo Manzo, che ha lasciato l’incarico dopo aver ottenuto un altro ruolo più vicino a casa, ovvero all’Università degli Studi di Firenze. La neo dirigente arriva dal comprensivo “Rossella Casini” di Scandicci. Ha studiato al liceo scientifico Stanislao Cannizzaro di Roma e poi all’Università “La Sapienza” di Roma. Prima di diventare preside, ha insegnato Matematica e Scienze per quattro anni al Petrarca di Montevarchi (Arezzo) e per 18 anni al Barsanti di Firenze.

Linda Di Ielsi, classe 1972, è stata ricevuta in municipio per il benvenuto da parte dell’amministrazione comunale insieme alla docente Alda Buti. La dirigente ha incontrato il sindaco Giacomo Cucini e l’assessore all’istruzione Benedetta Bagni. "Ringraziamo Goffredo Manzo per la passione e la dedizione messe a disposizione – dice Cucini –. Benvenuta e buon lavoro alla nuova dirigente". "Mi piace questa dimensione, rispetto alle grandi città, in cui si ha la possibilità di avere un rapporto diretto con l’amministrazione, che accelera molto certe procedure", ha detto la Di Ielsi.