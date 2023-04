Com’era Empoli tra gli anni ’60 e ’70

EMPOLI

Prosegue alla Casa della Memoria di Empoli, la rassegna denominata "La Biblioteca della Memoria", che domani alle ore 18 vedrà protagonista Edoardo Antonini (nella foto) e il suo libro "Empoli tra anni ‘60 e ‘70: politiche scolastiche e sociali in un Comune della Terza Italia". Appassionato di storia e tradizioni locali, nonché presidente della Pro Loco di Capraia e Limite, nel suo studio Antonini analizza un periodo storico importante del dopoguerra in Italia e a livello locale, in particolare per lo sviluppo di un sistema di welfare e sostegno alle famiglie. Nel libro è possibile ritrovare informazioni minuziose sulle trasformazioni economiche, sociali e culturali di Empoli a cavallo tra la fine del dopoguerra e gli anni Settanta, con attenzione particolare alla scuola e ai servizi per la popolazione, ad esempio la scuola materna comunale e statale, dopo la legge istitutiva del numero 444 del marzo 1968, l’asilo nido, la scuola elementare, i patronati e il doposcuola, gli investimenti del Comune per la realizzazione e la manutenzione dei vari plessi. Dialogheranno con l’autore Brenda Barnini, sindaco del Comune di Empoli, Dario Parrini, senatore della Repubblica Italiana, ed Enrico Sostegni, consigliere regionale della Toscana. L’ingresso all’evento è libero.