Come smaltire i rifiuti particolari. Ecco otto ’Ecotappe’ sul territorio

Montespertoli mantiene alta l’attenzione sulla differenziazione dei rifiuti con l’istituzione di otto “Ecotappe” sul territorio comunale, nel capoluogo e nelle principali frazioni del territorio. Il servizio si affianca all’Ecofurgone presente ogni sabato mattina al magazzino comunale di via Montelupo, e che ha registrato solo nel 2023 1.215 accessi e oltre 7 tonnellate di rifiuti conferiti. Le Ecotappe sono progettate da Alia Multiutility per facilitare il conferimento di rifiuti ‘particolari’, ossia materiali che non possono essere smaltiti nei normali circuiti di raccolta. Queste strutture si trovano ai Circoli Arci di Ortimino, Montagnana, Baccaiano e Anselmo, nonché al Circolo MCL ‘Il Ponte’ a Fornacette, all’Associazione ‘Prima Materia’ alle ex scuole di San Quirico in Collina e al Centro Sportivo di Molino del Ponte. Ogni Ecotappa, posizionata all’esterno delle sedi elencate e accessibile secondo i rispettivi orari di apertura, è dotata di due contenitori grigi e un piccolo secchiello giallo, facilmente accessibili durante gli orari di apertura. In queste strutture è possibile conferire piccoli Raee (rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche come telefonini, radioline, sveglie di dimensioni inferiori a 25 centimetri), pile esauste e farmaci scaduti. La procedura di consegna dei materiali è molto semplice: è sufficiente portare con sé i rifiuti di cui ci si vuole disfare e inserirli negli appositi contenitori interni all’Ecotappa seguendo le indicazioni degli adesivi presenti. È infine allo studio dell’amministrazione comunale e di Alia Multiutility il posizionamento di una nona Ecotappa allo sportello Urp di piazza del Popolo.

"Migliorare la differenziazione dei rifiuti è fondamentale e contiamo di proseguire studiando formule sempre più innovative per raggiungere l’obiettivo. Siamo consapevoli che sul tema dei rifiuti c’è un grande dibattito in corso ed è anche per questo che cerchiamo di contribuire con risposte concrete, ascoltando le criticità e provando a intervenire dove necessario" commenta Marco Pierini, vicesindaco e assessore all’Ambiente. Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’azienda tramite Aliapp, o telefonare al call center, dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19.30 e il sabato dalle 8.30 alle 14.30 ai numeri 800 888 333 (da rete fissa, gratuito) o 199 105 105 (da rete mobile), 0571.196 93 33 (da rete fissa e da rete mobile).