Come cambia la viabilità in zona stadio

Cambiano viabilità e sosta per la partita al Castellani. Lunedì alle 18.30, allo stadio ci sarà il duello Empoli - Atalanta. La chiusura alla viabilità nella zona intorno allo stadio è prevista dalle 14.30 per consentire l’allestimento delle barriere intorno all’impianto sportivo. In particolare, sarà chiuso l’ingresso al quartiere di Serravalle, all’altezza della rotatoria sulla 67, quindi su via Bisarnella - viale Olimpiadi e tutta via della Maratona, la strada che costeggia l’area dello stadio. L’apertura dei cancelli è prevista come sempre circa due ore prima del fischio d’inizio, alle 16.30. I tifosi ospiti, per accedere allo stadio dovranno utilizzare l’uscita della Fi-Pi-Li Empoli Est. Possibilità di parcheggio dei tifosi nell’area antistante il palazzetto dello sport Aramini. Il deflusso degli sportivi dalla zona stadio è previsto dopo le 21. Per il deflusso dei tifosi ospiti, i responsabili dell’ordine pubblico hanno stabilito che l’entrata in superstrada sarà come all’arrivo, quella di Empoli Est. I vari divieti di sosta nel perimetro dello stadio saranno in vigore a partire dalle 14.30 fino al termine dell’incontro.