Come cambia il centro . La nuova piazza Lavagnini. Il Comune svela il progetto

Un altro step nella grande mascia delle opere che - con i milioni dle Pnrr – cambieranno il volot di Fucecchio con la rigenerazione urbana di strade e piazze. L’amministrazione comunale. il 18 marzo alle 18, presenterà ai cittadini il progetto di riqualificazione di piazza Lavagnini finanziato anche questo grazie ai fondi europei Interverranno la sindaca Emma Donnini, l’assessore al centro storico Emiliano Lazzeretti, tecnici comunali e progettisti esterni. L’incontro si terrà nel palazzo comunale e spiegherà ai cittadini tempistiche, modalità del cantiere, illustrando anche quali cambiamenti comporterà per la popolazione il periodo di realizzazione delle opere. prosegue nel completamento del puzzle della Fucecchio che verrà con l’imminente conclusione dei lavori nella piazza del Comune ed il completamento con la riqualificazione dell’area posta sul retro del teatro Pacini e sagrato della chiesa di Santa Maria delle Vedute. In corso, invece – aveva aggiornato il municipio – gli interventi che riguardano la ricostruzione delle scarelle di via Sant’Antonio e la riqualificazione di piazza Bracci, piazza La Vergine, piazza Vittorio Veneto, piazza Lavagnini, via Sbrilli e via Porta Raimonda, tutti inseriti nello stesso lotto, per una spesa totale di circa 2 milioni e 900 mila euro. Così com’è in corso l’intervento relativo alla parte alta del parco Corsini, che prevede il rifacimento dei vialetti e della pavimentazione della torre di mezzo e della torre Pagliaiola, l’implementazione del sistema di videosorveglianza e il ripristino della vegetazione, per un amezzo milione. Il tutto mentre il territorio è al centro anche di altri cantieri che miglioreranno accessi e viabilità. E’ in questi giorni in una fase cruciale e delicata il grande cantiere di messa in sicurezza, adeguamento della carreggiata e realizzazione della pista ciclopedonale nel tratto della Strada Regionale 436 compreso tra San Pierino e San Miniato Basso. Sono allo studio le soluzioni tecniche per il tratto facente parte del Comune di Fucecchio i cui i lavori partiranno nel mese d’aprile: Obiettivo ridurre al minimo i disagi. La Strada Regionale 436, quando sarà interamente completata, sarà un anello di congiunzione fondamentale per il collegamento nord-sud: con l’area senese attraverso la Srt 429 e con la Lucchesia attraverso la Srt 435.

C. B.