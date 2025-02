Colpo al pub. Via soldi e oggetti. Danni al locale

LIMITE SULL’ARNO

Di dicuro non avevano voglia di giocare quando sono entrati al ludo-pub di Limite sull’Arno. I ladri hanno fatto irruzione al Nox&Hop di viale Ivo Montagni nella prime ore del mattino di lunedì, forzando con un piede di porco una delle porte di emergenza laterali e agendo in disturbati all’interno degli spazi, in cerca di soldi e oggetti di valore. Ad accorgersi della visita indesiderata, ieri mattina, è stato uno dei titolari arrivato al locale per scaricare della fornitura. "Mi sono accorto che qualcosa non andava - racconta Eugenio Magistà - Ho fatto un giro di ricognizione e ho notato gli armadietti aperti. Ho trovato l’attrezzo di metallo che probabilmente il ladro ha usato per entrare, un piede di porco costruito artigianalmente. In cassa fortunatamente non c’era nulla, ma i malintenzionati hanno portato via le mance destinati ai dipendenti, che si sarebbero divisi a fine mese".

E hanno messo le mani ovunque. Anche su alcuni rotoli di spiccioli che ora mancano all’appello - una settantina di euro circa - utili per i resti e i cambi. Poi avrebbero forzato il lucchetto sulla macchina delle freccette all’esterno rubando gli spiccioli anche da lì. La stima dei danni è in corso. La denuncia è già stata fatta ai carabinieri, ma intanto sono spartiti un vecchio laptop di proprietà di uno dei dipendenti e lo smartphone aziendale che non risulta più raggiungibile dalle 3 del mattino. "Ci sono poi i danni alla porta, il nuovo telefonino da ricomprare, le bottiglie di alcol aperte e il cibo in scatola sul retro che andranno buttate perché non c’è certezza che non siano state toccate, contaminate. Non possiamo dare niente per scontato". Pesano i danni materiali - stimati tra i 500 e gli 800 euro - ma ora è il senso di insicurezza a preoccupare. "Non abbiamo telecamere di videosorveglianza, le ragazze hanno finito il turno alle una. Fortunatamente il fatto è accaduto a locale chiuso, ma non lavoriamo più tranquilli ora".

Y.C.