Colli Fiorentini. La cantina è azienda green

Verde, sostenibile sotto il profilo ecologico, come tutta la magica vallata che la ospita: per la Valvirginio Cantina Sociale Colli Fiorentini arriva il certificato di ‘azienda green’. Ad annunciarlo è il presidente Ritano Baragli. "Avremo per la prima volta il nostro Bilancio di Sostenibilità, la Certificazione Equalitas, perché rispettiamo ambiente, salute, energie rinnovabili - spiega -. Siamo stati i primi a dotarci di pannelli solari, non abbiamo alcun telo di amianto, abbiamo aggiunto altri 57Kw di pannelli fotovoltaici. In tutto il mondo i clienti guardano alle aziende che rispettano l’ambiente, e noi vendiamo molto all’estero: 5 anni fa eravamo presenti in 12 paesi, oggi lo siamo in 24". E ora uno sguardo alle prossime sfide. "La Certificazione Equalitas non è un punto di arrivo ma un punto di partenza intrapreso nel 2011 con l’installazione del primo impianto fotovoltaico – ricorda Fabrizio Ferretti, vicepresidente della Cantina - Siamo dotati anche di un efficiente impianto di trattamento delle acque di lavorazione e riutilizziamo tutti i sottoprodotti, compreso il nocciolino, a uso energetico, che estrarremo dal nuovo impianto di frangitura". "La certificazione Equalitas è in Linea con l’Agenda 2030 dell’Onu", sottolinea Marco Puleo, enologo della Cantina. La quale "ha compiuto due importanti investimenti, da 2 milioni di euro, che serviranno per ottenere la riqualificazione dell’impianto di raccolta dell’uva e di frangitura, oltre allo smaltimento delle coperture di amianto – ricorda Baragli - Investimenti per rendere più sostenibile la cooperativa puntando sul risparmio energetico".

Andrea Ciappi