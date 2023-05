Colletta per pagare le cure "Un gesto meraviglioso"

Si è sentita male a lavoro circa due mesi fa. Dopo una lunga degenza e un periodo di recupero, trascorso a casa in malattia per problemi renali che le hanno causato un’emorragia, Agbezouhlon Gnamien Pelagie è rientrata alla Casa di cura Villa delle Terme, presidio Falciani di Impruneta dove lavora come oss. La donna, originaria della Costa d’Avorio e residente a Sovigliana di Vinci, ringrazia tutti i colleghi che in questo periodo di difficoltà le sono rimasti accanto. "Mi sono sentita sostenuta e confortata da ognuno dei miei colleghi e dall’ufficio del personale - racconta con emozione - Non siamo numeri, ma siamo persone e la vicinanza e la solidarietà di questi mesi me l’hanno dimostrato". Gabriela, Luzia, Simona, Natalia, Fabio, Ester, Katia, Natalya, Gianpaolo, Stefania, Chantal, Rejina e Carlotta: l’affetto è arrivato da chi con Gnamien Pelagie condivide i turni di lavoro, ma non solo.

La squadra di football americano Guelfi Firenze, di cui fa parte uno dei figli della donna, Sanji N’Guessan, ha deciso di fare una colletta per sostenere le spese mediche. Un gesto bellissimo, che ha molto colpito l’operatrice socio sanitaria, grande tifosa e sostenitrice del team. La somma raccolta, da un’idea partita dal coach, è di 300 euro. Dalle videochiamate di gruppo dei colleghi, alle visite a casa, passando per la raccolta fondi della squadra, un bel messaggio di fiducia. "Un segno di speranza - dice la donna, sposata e madre di tre figli - Ho patito le pene dell’inferno nella mia vita. Trovare così tanta umanità è commovente". E ora, tutti a cena fuori per festeggiare il rientro a lavoro.