Città dei balocchi. Strade e piazze invase dai giochi

EMPOLI

Oggi Empoli sarà davvero una città a misura di bambino, dove la parola d’ordine è divertimento. Dalle 18 alle 23.30 torna infatti, dopo il successo dello scorso 10 giugno in occasione del Volo del Ciuco, l’evento "Città dei balocchi", dedicato ai più piccoli che potranno divertirsi con laboratori di ogni genere, giochi, mascotte e avranno la possibilità di essere truccati, di ballare, di ascoltare storie affascinanti, ma anche di assistere a spettacoli con i burattini e moltissimo altro ancora. I luoghi clou della manifestazione sono piazza della Vittoria, dove è allestito un maxi villaggio gonfiabile e il minigolf, mentre nel cuore del centro storico, in piazza Farinata degli Uberti, ecco il "Gioca Museo" con giochi da tavola medievali e la baby dance, a cura della Scuola di Ballo Move di Empoli.

Lungo le vie del centro sarà inoltre possibile incontrare numerose mascotte dei cartoni animati, mentre in piazza del Popolo sarà il teatro dei burattini il vero protagonista. Infine, in piazza delle Stoviglie sarà possibile ‘frequentare’ l’accademia delle principesse e dei supereroi con il truccabimbi, mentre di fronte al negozio Giocheria all’angolo con via Salvagnoli l’intrattenimento dei più piccoli è affidato al twister gigante e a la mago dei popcorn. Insomma, un’intera giornata all’insegna del sorriso per tanti bambine e bambini, per la quale però sono necessarie alcune modifiche provvisorie alla sosta e al traffico della zona.

Nello specifico dalle 15 alle 20 in via Salvagnoli, fra l’intersezione con via Pievano Rolando verso piazza Matteotti, sono previsti il divieto di transito e il divieto di sosta di tutti i veicoli eccetto quelli necessari alla concretizzazione dell’attività. Nella stessa fascia oraria, in piazza del Popolo, nella porzione del parcheggio corrispondente alla fila di stalli a pagamento sul lato via dei Neri, è invece previsto il divieto di sosta con rimozione forzata. Le disposizioni non si applicano ovviamente ai mezzi in servizio di emergenza e soccorso, che dovranno eventualmente intervenire all’interno dell’area interdetta.