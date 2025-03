"Città che legge". Il riconoscimento

Ecco un nuovo riconoscimento culturale per Fucecchio che ha ottenuto a tutti gli effetti la qualifica di "Città che legge". Il Centro per il libro e la lettura, d’intesa con Anci, ha deciso infatti di promuovere e valorizzare i Comuni impegnati a svolgere con continuità politiche pubbliche di promozione della lettura attraverso la qualifica di “Città che legge". I Comuni che ottengono il riconoscimento si impegnano infatti a promuovere l’accesso ai libri e alla lettura attraverso iniziative organizzate con biblioteche, scuole e associazioni che possano al tempo stesso mobilitare i lettori e incuriosire i non lettori, oltre a partecipare a progetti nazionali promossi dal Centro per il libro e la lettura.

"Questa amministrazione è da sempre molto attiva nel promuovere iniziative legate alla promozione della lettura", ha detto la sindaca.