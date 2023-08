Circolo Arti Figurative Empoli: Omaggio itinerante ai big del passato

EMPOLI

Appassionati di arte, amanti della pittura ma anche semplici curiosi: tutti invitati alle prossime mostre che saranno allestite al Circolo Arti Figurative di Empoli. Dopo la pausa estiva, una nuova esposizione e tante attività sono in programma nei locali espositivi del centro cittadino. Si comincia dalla mostra di arte contemporanea itinerante a tema sui centenari di alcuni personaggi famosi. Da Copernico a Picasso, da Zeffirelli a Calvino, la mostra sarà visitabile dal 2 di settembre al Circolo di piazza Farinata degli Uberti a Empoli. Il taglio del nastro, al quale l’invito è aperto a tutti, è fissato alle 17.30.

Ma non è tutto. Durante Pontorme in Festa i soci del Circolo Arti Figurative cureranno anche l’allestimento della collettiva di pittura "Il grano"; l’appuntamento in questo caso è per il 9 di settembre alle 11 nella Sala della Compagnia in piazza San Michele Arcangelo a Pontorme. Respirare arte e bellezza nel centro e nelle frazioni è sempre un piacere anche d’estate.