"Cimitero tra erba alta e incuria, serve maggior manutenzione"

Il Comune di Montespertoli, nella persona del vicesindaco e assessore ai lavori pubblici Marco Pierini, ha segnalato al gestore dei servizi cimiteriali le situazioni di erba alta e infestante al camposanto di Martignana, la frazione di fondovalle Orme in ‘condominio’ con Empoli. Questo cimitero, negli anni scorsi, è stato sottoposto ad importanti lavori. Era stata una residente montespertolese ad avvisare il Comune (e si è rivolta anche al nostro giornale) riguardo vasti settori dell’area sacra con erbacce che invadono anche i vialetti. Altro discorso è la vegetazione che si alza dalle sepolture a terra, la cui cura spetta ai parenti dei defunti.

La segnalazione ad ogni modo verte sulle parti comuni. "Volevo segnalare la situazione veramente indecente dei cimiteri di Martignana (come accennato, il paese è diviso tra due amministrazioni, ndr), ho già segnalato la situazione al Comune di Montespertoli che si occupa della manutenzione, ma non è cambiato nulla – afferma la signora – questa situazione è inaccettabile. Non è possibile andare vicino alle tombe per le persone anziane perché c’è il rischio di cadere". La segnalazione è stata presa in carico, come confermato, dal vicesindaco Pierini: "Premetto che la pulizia delle singole tombe spetta ai parenti dei defunti, siamo tuttavia consapevoli della situazione esposta dalla signora tant’è che la sua segnalazione è già stata inviata giorni fa alla cooperativa che gestisce i servizi cimiteriali del Comune di Montespertoli, come ho riferito alla signora stessa lo scorso 20 settembre". A breve pertanto si aspetta la soluzione del problema con il controllo della vegetazione infestante. Nel 2018, la giunta deliberò il via libera al progetto definitivo per l’ampliamento del cimitero di Martignana. L’intervento venne finanziato dal Comune con 290mila euro: in questi anni sono stati raddoppiati gli spazi per i loculi e le tumulazioni. Ci sono ulteriori 40 sepolture a terra e 90 nuovi loculi. In totale, Montespertoli conta 24 cimiteri: la lunga campagna per la loro riqualificazione è costata nell’ultimo lustro ha richiesto investimenti per centinaia di migliaia di euro.

Andrea Ciappi