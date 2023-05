Cimitero di Vallecchio, ecco il patto "Così potrà migliorare la gestione"

Il patto servirà a disciplinare questioni come la manutenzione e la pulizia, ma anche dettagli di natura tecnica e giuridica riguardo alle sepolture. Castelfiorentino e Montespertoli hanno sottoscritto una convenzione per la gestione del Cimitero di Vallecchio, situato all’interno del territorio del Comune di Castelfiorentino, in prossimità della località di Ortimino, frazione di Montespertoli, e utilizzato quindi in maniera prevalente da cittadini montespertolesi. "Con quest’atto si va a regolare e migliorare una questione importante – hanno dichiarato i sindaci Alessio Falorni e Alessio Mugnaini –. I cimiteri di campagna come questo sono luoghi importanti perché richiamano al valore dall’affezione verso il luogo dove chi ci ha lasciato ha vissuto e con questo accordo abbiamo stabilito reciproche competenze per manutenerlo al meglio".

Il cimitero, pur essendo di proprietà del Comune di Castelfiorentino, risulta utilizzato quasi esclusivamente dai cittadini di Ortimino. La durata della convenzione è di cinque anni. "Abbiamo raggiunto un buon accordo – hanno aggiunto i due primi cittadini – perché la convenzione stabilisce chi dovrà gestire e manutenere il cimitero per rendere ai cittadini un servizio puntuale". La convenzione per Vallecchio prevede una gestione coordinata del cimitero finalizzata ad assicurare al Comune di Montespertoli l’utilizzo e al Comune di Castelfiorentino uno sgravio delle spese di manutenzione del proprio demanio cimiteriale poiché, appunto, meno fruito dai castellani.

Il cimitero dispone solamente di sepolture a terra, oltre a spazi di servizio e un locale adibito a deposito. Rimarrà di proprietà del Comune di Castelfiorentino a fronte del riconoscimento, per il Comune di Montespertoli, del diritto di usufruire di una porzione del cimitero per la sepoltura dei defunti montespertolesi, in base al proprio regolamento di Polizia Morturia. La restate parte del campo, 146 metri quadri, resterà ad usufrutto del Comune di Castelfiorentino. Il Comune di Montespertoli si impegnerà quindi a farsi carico dell’esecuzione su tutto il cimitero delle operazioni di manutenzione ordinaria, cura del verde, illuminazione votiva e gestione delle sepolture a fronte di una gestione della manutenzione straordinaria del Comune di Castelfiorentino.